Poche mascherine e tanti assembramenti: polemiche per la "prima" del Pride Village

«Io non posso seguire la corsa alla serie B del Calcio Padova allo "stadio" Euganeo, ma nel frattempo in città si fanno festoni senza un minimo di sicurezza». Alain Luciani, consigliere comunale della Lega, si "scaglia" tramite la propria pagina Facebook sul Pride Village e sull'inaugurazione, avvenuta mercoledì primo luglio. Questa volta, però, il motivo non è a tinte arcobaleno.

Polemica

Alain Luciani, infatti, a corredo del suo messaggio allega un video emblematico relativo proprio a questo accaduto nella tarda serata di mercoledì nel piazzale della Fiera di Padova, che ospita la manifestazione: dura poco più di un minuto e mostra assembramenti di ragazze e ragazzi che parlano, scherzano, cantano e ballano senza rispettare le norme anti-Covid in vigore, tanto che le mascherine indossate regolarmente si contano sulle dita di due mani. Il messaggio di Luciani si conclude così: «Il Sindaco cosa dice? Permettiamo tutto ugualmente altrimenti qualcuno si offende? La massima autorita sanitaria della città è il Sindaco, rimarrà impassibile come al solito, perché si tratta di elettorato vicino? Niente contro il Pride, ci sono stato in passato, ma così non va per niente bene». Aggiungeteci i video comparsi sui social tra storie di Instagram e quant'altro, e la polemica (politica e non) è servita...