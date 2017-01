Potenziamento della videosorveglianza nel territorio comunale di Noventa Padovana

Prosegue l'attività di implementazione dell'impianto di video sorveglianza del Comune di Noventa Padovana.

IMPLEMENTAZIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA. Con l'affidamento dei lavori di manutenzione per i prossimi tre anni, la ditta che ha vinto l'appalto, la "Teletronica S.p.A." di Campoformido (Udine), assicurerà anche il potenziamento e l'ammodernamento del centro di video controllo presente al comando di polizia locale. Nel corso dell'intervento saranno installati 8 monitor da 40 pollici così da creare due maxi schermi per la visualizzazione contestuale delle immagini provenienti dalle 39 (trentanove) telecamere installate sul territorio comunale. La ditta procederà anche alla fornitura di nuovi pc per assicurare una gestione più performante delle immagini e delle banche dati del sistema.

SPESA. Alla ditta, che ha offerto un ribasso del 5,21% rispetto all'importo a base d'asta, sarà riconosciuto un importo pari a euro 29.500,00 nel corso dei tre anni del servizio.

NUOVE TELECAMERE. Nei prossimi mesi inoltre saranno installate alcune telecamere in via Cellini così da consentire il monitoraggio dell'area nelle vicinanze del nuovo polo scolastico "Anna Frank". Sarà poi collocato in zona Oltrebrenta il quinto portale munito dei varchi e telecamere di contesto in hd per la lettura delle targhe al fine di agevolare l'individuazione di veicoli utilizzati nel compimento di reati nel territorio comunale e sovracomunale oltre ai veicoli rubati, veicoli senza copertura assicurativa e senza revisione.