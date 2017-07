Saonara, slot machine accese anche di notte al bar Centrale: sanzione da 500 euro

Slot machine accese oltre l'orario consentito dalla legge al bar Centrale di galleria San Martino a Saonara. I carabinieri della stazione di Legnaro hanno scoperto che i videopoker erano accesi attorno all'una di notte tra giovedì e venerdì. Un cliente stava giocando proprio in quel momento.

IL CONTROLLO. Il gestore del locale, un uomo di origini cinesi, dovrà pagare 500 euro di multa e dovrà tenere spente le slot machine per tre giorni. Non è la prima volta che il proprietario finisce nei guai: è accaduto anche a maggio scorso. Nel Comune di Saonara in vigore un'ordinanza che limita l'utilizzo dei videopoker al pubblico. I giocatori possono usare le macchinette soltanto dalle 10 alle 13 e tra le 17 e le 22.