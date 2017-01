Videosorveglianza ad Agna, una telecamera a Frapiero e una postazione "client" in caserma

Eseguiti, ad Agna, i lavori di installazione per un nuovo punto di videosorveglianza, con relativo ponte radio per la trasmissione, nella frazione di Frapiero. Sale a sette, quindi, il numero di telecamere funzionanti presenti sul territorio comunale. Inoltre, l'Amministrazione ha investito risorse per creare, nella caserma dei carabinieri di Agna, una postazione "client" autonoma e sganciata da quella presente in municipio, a in uso alla polizia locale. In tal maniera, i militari potranno consultare filmati e immagini in autonomia e con velocità, accelerando al bisogno le procedure di verifica e consultazione.

IL SINDACO. "Con il bilancio 2016 abbiamo investito non poco sulla videosorveglianza e adesso sono sette gli occhi elettronici tra Agna e Frapiero - spiega il sindaco Gianluca Piva, anche responsabile di Polizia locale e Vigilanza - puntate sugli accessi al paese e sui luoghi pubblici maggiormente frequentati. Questo testimonia la grande attenzione che questa amministrazione comunale vuole dare alla sicurezza e all'ordine pubblico. Siamo riusciti a rendere indipendente la nostra stazione dei carabinieri - continua il primo cittadino - creando una postazione autonoma e consultabile direttamente dalla caserma, senza dover passare tramite il Comune. Questo velocizza di gran lunga le operazioni di controllo ed eventuali indagini ove possano servire immagini o filmati. In futuro cercheremo di potenziare la videosorveglianza anche in altri punti sensibili del nostro Comune, come la zona artigianale e il centro storico della 'Piera'".