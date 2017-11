Arrivano i “vigili di quartiere” con la riorganizzazione della Polizia Locale

Il Comandante della Polizia Locale, in accordo col Sindaco, e coadiuvato dai suoi collaboratori di staff, sta operando un'analisi degli attuali assetti organizzativi del Corpo di Polizia Locale per arrivare ad una sua riorganizzazione complessiva che consenta interventi più efficaci sul territorio, seguendo le indicazioni espresse dall’ Amministrazione.

AUMENTO NUMERO OPERATORI

Strategico e fondamentale risulta, fin d'ora, un significativo incremento del numero di operatori nelle sedi decentrate nei quartieri cittadini: in particolare, per quanto attiene alla zona nord della città, area considerata a maggiore rischio, si prevede un aumento di ulteriori 10 unità operative che si sommano a quelle già aggiunte in agosto. Altrettante saranno destinate alla zona sud della città. Faranno capo rispettivamente ai distaccamenti di Polizia di prossimità di via Tiziano Aspetti e di via Guasti. Per avere una maggiore efficacia dell’attività sul territorio, si sta contestualmente definendo un percorso di formazione specifico che coinvolgerà tutti i "vigili di prossimità" e il cui programma comprende materie specifiche, sia sotto il profilo tecnico (codice penale e procedura penale, regolamenti comunali etc.), sia nell'ambito psicologico e relazionale.

LA NUOVA FIGURA