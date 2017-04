Percorso di educazione ambientale a Vigonza: "Pulito è più bello", bambini come operatori ecologici

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Nuova edizione di "Pulito è più bello" l'iniziativa di educazione ambientale promossa ogni anno dalla Direzione didattica di Vigonza e dal Comune in collaborazione con Etra.

Coinvolti gli insegnanti e i bambini delle classi quarte delle scuole primarie, che, nell'ambito di un percorso di educazione ambientale, passeranno dalla teoria alla prassi e si rimboccheranno le maniche per pulire i loro quartieri. "Facciamo tutti la nostra parte…fin da piccoli": armati di questo slogan e di buona volontà, i bambini si trasformeranno in piccoli operatori ecologici e si impegneranno concretamente della pulizia del territorio.

Etra fornirà gli strumenti per fare la raccolta dei rifiuti in sicurezza e gli educatori ambientali, che in due occasioni accompagneranno bambini e maestre nella loro opera di pulizia. Raccogliendo da terra il frutto della maleducazione degli altri impareranno a capire il concetto di responsabilità, e prima di buttare per strada la carta di una merendina ci penseranno due volte. E chissà che ci pensino un po' su anche gli adulti.

"Un'iniziativa che ben si sposa con l'attività di educazione ambientale di Etra: il Progetto Scuole - spiega il presidente Andrea Levorato - Giunto quest'anno alla 21a edizione, coinvolge studenti di tutte le età, dalla scuola dell'infanzia agli istituti superiori in incontri in classe con laboratori, visite agli impianti che trattano l'acqua e i rifiuti e attività esperienziali e pratiche sui temi dell'acqua, dell'ambiente e delle energie alternative. Vengono proposte anche azioni concrete mirate a modificare i comportamenti dei ragazzi a partire dall'ambiente scolastico".

L'edizione 2015-2016 ha visto la partecipazione alle diverse iniziative di quasi 19mila ragazzi di 139 scuole. Oltre 180 i bambini coinvolti dalla Direzione didattica di Vigonza, che, dopo alcune lezioni teoriche, muniti di pinze, guanti e gilet di sicurezza, accompagnati dai loro insegnanti faranno un'uscita nei diversi quartieri nelle vicinanze del loro edificio scolastico e raccoglieranno i rifiuti abbandonati nei marciapiedi e nelle strade. Quindi li divideranno per materiale e li porteranno in un'area dove Etra effettuerà una raccolta straordinaria. Dove possibile sistemeranno cartelli da loro stessi realizzati con disegni, scritte, slogan e quanto suggerito dalla loro fantasia. I genitori sono i benvenuti!

Le classi entreranno in azione nel pomeriggio del 27 aprile a Busa, nelle mattine del 5 maggio a Pionca e dell'8 maggio a Perarolo; quindi nei pomeriggi del 15 e del 22 maggio, rispettivamente a Vigonza e a Peraga.