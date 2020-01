Villa del Conte: perde il controllo e va sbattere contro un'abitazione, illeso

Sono quasi le cinque della mattina di domenica 26 gennaio quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Maso a Villa del Conte per l'uscita autonoma di un'autovettura che è andata a finire contro la ringhiera di un'abitazione e sbattendo contro la nicchia dei contatori del gas metano, che sono stati danneggiati: illeso fortunatamente l'autista. I vigili volontari di Santa Giustina hanno messo in sicurezza l'auto e tamponato la perdita di metano fino all'intervento dei tecnici della rete gas. I carabinieri hanno poi eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.