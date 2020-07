Villafranca Padovana, a fuoco una legnaia

Poco prima delle 18:30 di lunedì 13 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma a Villafranca Padovana per l’incendio di una legnaia. Le squadre arrivate da Padova con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori hanno spento le fiamme del piccolo ricovero adibito a legna da ardere, posizionato a ridosso dell’abitazione. Bruciato anche un albero e annerita la facciata del fabbricato.

Cause

Successivamente allo spegnimento delle fiamme sono immediatamente cominciate le operazioni di bonifica e la constatazione da parte dei vigili del fuoco delle cause che hanno provocato le fiamme.