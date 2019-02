Partecipa al concorso inviando un sms e vince una Smart: premiata all’Upim di Vigonza

La signora Sabina Zanon di Pianiga è la vincitrice del primo premio del concorso di Natale di Upim, il family store italiano.

La consegna del premio

La consegna dell'autovettura Smart in palio è avvenuta alle 17.30 presso lo store Upim di Vigonza, al centro commerciale Matrix in via Udine, alla presenza del direttore vendite Piero Capociuchi.

Il concorso

Il concorso a premi "L'avvento da Upim" si è svolto presso tutti gli store Upim aderenti presenti sul territorio nazionale nel periodo dall'1 al 24 dicembre 2018, coinvolgendo i titolari di Upimcard che hanno inviato via sms il codice ricevuto in seguito ai loro acquisti.

Tutti i premi in palio

In palio anche numerose gift card Upim, cene gourmet, smartphone e soggiorni in hotel. L'estrazione finale, che ha visto protagonista la signora Zanon, è avvenuta il 31 gennaio 2019, assicurandole il premio più ambito: una autovettura Smart fortwo coupé 70 (inclusa immatricolazione, IPT e messa su strada).

«Ringrazio Upim per questo regalo»

La vincitrice, Sabina Zanon di 49 anni, vive a Pianiga e si definisce una cliente affezionata dello store Upim: «Faccio spesso spese al negozio UPIM di Vigonza per me e la mia famiglia, ho tre figli, di cui un ventenne che è particolarmente felice del fatto che io abbia vinto una Smart!» - ha affermato la signora emozionata alla consegna dell'auto - «Ringrazio Upim per questo regalo, sicuramente continuerò a fare qui i miei acquisti!».