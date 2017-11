Gratta & Vinci fortunato in una tabaccheria delle Terme: con 5 euro ne vince 10mila

Prende un gratta e vinci del valore di 5 euro e ne vince 10000. Giocata incredibile per un uomo che martedì ha provato la fortuna in una tabaccheria di Abano Terme e si è ritrovato con in banca il gruzzolo di denaro. Incredulità mista a felicità per la tabaccheria Totoabano di viale delle Terme, dove è stata realizzata la vincita più grande con questo sistema dal giugno del 2016.

IL RACCONTO

“Sicuramente è una persona che abita da queste parti- spiega la titolare Antonelle Vicariotto- un uomo tra i 65 e i 70 anni, non è una persona che gioca spesso da noi. All’inizio credeva di aver vinto 500 euro, poi ho controllato tramite il sistema elettronico e la vincita era di 10mila euro. In questi casi siamo obbligati a domandare l’Iban del vincitore, così che gli possa essere accreditata la vincita. Fino a 500 euro vengono pagate subito in contanti, oltre quella cifra sono saldate in 3-4 giorni. Per la tabaccheria è la vincita più alta con un Gratta e Vinci, superata solo da qualche scommessa sportiva”.