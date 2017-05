Vinti 82mila euro al Caffe Sorgato di Sant'Angelo di Piove, il titolare: "Soddisfatto"

La fortuna bacia il Padovano. Maxi vincita con il nuovo SuperEnalotto al Caffè Sorgato, nella centralissima piazza di Sant'Angelo di Piove di Sacco. Giovedì un misterioso giocatore ha centrato due 5, portandosi a casa 81.402,47 euro. Luciano Sorgato, il titolare dello storico bar, non conosce l'identità del vincitore.

LA GIOCATA. "Ero convinto che il vincitore fosse uno dei due clienti abituali che ogni mattina si recano in bar e, assieme al caffè, giocano una schedina", spiega Luciano Sorgato, "ma li ho visti giocare anche oggi quindi le mie ipotesi sono andate in fumo. In ogni caso, è giusto che si rispetti la privacy del fortunato giocatore. La puntata risale a mercoledì mattina, molto presto, infatti ha vinto la schedina numero sette".

UN BAR FORTUNATO. "Non è la prima volta che la fortuna fa tappa al Caffe Sorgato", aggiunge il titolare, "dodici anni fa una persona ha fatto tre 5, guadagnandosi una vincita totale di 225 mila euro. Lo stesso periodo un altro giocatore ha ottenuto altri 70 mila euro. Due anni fa, invece, un ragazzo attraverso il sistema del Calcio Scommesse ha vinto 110 mila euro in 12 mesi".

UN LOCALE STORICO. "Cinque anni fa ho trovato uno scatolone con atti notarili storici", racconta Luciano, "a ritroso siamo arrivati al 1720, quando questo esercizio era una locanda. Dal 1832 l'attività si è trasformata in un bar a tutti gli effetti e ha preso il nome di Gotti, il soprannome che ha la mia famiglia. La Camera di Commercio ci ha dato l'attestato di attività storica".