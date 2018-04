Sfonda le finestre ed entra per due volte in casa della ex ricoverata all'ospedale

Non contento della denuncia rimediata il giorno precedente, l'uomo si è introdotto una seconda volta nella casa della sua ex ed è stato arrestato per violazione di domicilio aggravata. Ora attende la direttissima nelle camere di sicurezza di Este.

I fatti

É stato sorpreso per la seconda volta in due giorni all'interno dell'abitazione della sua ex compagna, lontana da casa perchè ricoverata in ospedale. E.H.A., 52enne marocchino senza fissa dimora, irregolare in Italia e gravato da una lunga serie di precedenti, ha violato per ben due volte il domicilio della 47enne che era stata la sua fidanzata.

Le infrazioni

Lo straniero si è introdotto nell'appartamento di via Refosso a Castelbaldo forzando due finestre del piano terra, non si sa se per portare via qualcosa o solo in sfregio alla ex. Il primo episodio risale a lunedì pomeriggio, quando i carabinieri di Este lo hanno sorpreso in flagranza di reato mentre si trovava nel'abitazione. In quell'occasione l'uomo se l'è cavata con una denuncia in stato di libertà, mentre martedì mattina gli è andata peggio.

L'arresto

Tornato sul posto, il marocchino è entrato in casa sfondando un'altra finestra e attirando anche stavolta l'attenzione dei vicini. Immediato l'intervento dei militari, che alla luce dei fatti del giorno prima lo hanno rapidamente individuato e bloccato. Recidivo, lo straniero è stato portato in caserma e arrestato per violazione di domicilio. Su ordine del pubblico ministero di Rovigo il 52enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza di Este, dove resterà fino all'udienza direttissima fissata per il 18 aprile.