Si presenta di notte a casa dell'ex moglie e pretende di dormire con lei: denunciato

Un uomo nella notte tra venerdì e sabato è andato nella casa dell’ex moglie e ha iniziato a urlare per entrare e dormire con lei. La donna impaurita ha chiamato le forze dell’ordine.

Denunciato

Il signore, un 47enne padovano, verso l’una si è presentato in una casa di via Candia, dove vive l’ex compagna ed è entrato in giardino, pretendendo di farsi aprire la porta. La donna presa dallo spavento ha chiamato la polizia che è intervenuta con una pattuglia. L’ex marito ha iniziato a insultare gli agenti e dopo un piccolo diverbio è stato portato in questura e identificato. Per lui è scattata la denuncia per violazione di domicilio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.