Rottura burrascosa: si incontrano per fare pace, ma lui arriva ubriaco e picchia la ex

Doveva essere un incontro per riappacificarsi dopo la rottura, invece si è risolto con una ragazza vittima della furia del suo ex fidanzato.

L'aggressione

Protagonisti della triste vicenda un 25enne padovano e una 24enne pugliese. Si sono dati appuntamento domenica sera a Vicenza al bar Il Tavernacolo, in corso Padova. Dovevano chiarirsi dopo la fine della loro storia d'amore, ma il ragazzo si è presentato già ubriaco e dopo qualche minuto è scoppiata una discussione. Il litigio, qualche parola grossa e il padovano ha perso la testa e ha schiaffeggiato sul viso la ex compagna.

I provvedimenti

Dopo l'aggressione è scappato, lasciando la ragazza fuori dal locale. La scena è stata notata da diverse persone, una delle quali ha chiamato la polizia. Raggiunto il giovane che era ancora in zona, gli agenti lo hanno multato per ubriachezza molesta. Nessuna accusa, al momento, per la violenza contro la 24enne di Barletta: sarà lei a decidere se sporgere denuncia.