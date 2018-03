Marito e padre padrone allontanato da casa: insulti e violenze sulla compagna e i figlioletti

La polizia di Padova ha allontanato dalla casa familiare un cinquantenne italiano accusato di maltrattamenti in famiglia. L'ordinanza cautelare nei confronti del rappresentante di commercio è stata eseguita giovedì.

Le operazioni investigative

Le indagini, condotte dalla squadra mobile e coordinate dal pubblico ministero Roberto d’Angelo, hanno riscontrato gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo, che ha ripetutamente maltrattato la compagna e i due figli di sei e quattro anni. L'attività degli investigatori è partita dalle testimonianze rese dalla vittima e ha permesso di ricostruire i dettagli di una convivenza difficile durata diversi anni.

Insulti, minacce e isolamento

L'uomo è stato descritto dalla compagna come particolarmente possessivo e autoritario, con atteggiamenti talmente insopportabili da convincerla a chiedere la separazione, stanca delle vessazioni e dei continui litigi. L’indagato le rimproverava continuamente di essere una “mantenuta e una “fallita” anche se la donna, di professione impiegata, ha sempre contribuito con il proprio stipendio alla gestione economica della famiglia. Era anche ripetutamente denigrata davanti ai figli piccoli, con frasi del come “non sai gestire i bambini”, “te le farò pagare tutte”, “chi ha i soldi vince, ti ridurrò in briciole”. Oltre agli insulti ormai all'ordine del giorno, il comportamento dell'uomo era diventato talmente possessivo da impedire alla compagna di avere normali relazioni sociali, proibendole addirittura di frequentare la famiglia di origine.

Le vessazioni sui figlioletti

La vittima oltre a essere stremata e preoccupata per sé stessa, era ancora più allarmata per gli atteggiamenti che l'uomo aveva nei confronti dei figli, un bambino di sei anni e una bambina di quattro. Ai piccoli il padre riservava dei trattamenti al limite del maltrattamento: li obbligava a giocare anche quando non volevano e, davanti ai lamenti dei bambini, li mordeva fino a lasciare segni visibili sulla pelle e li insultava con epiteti volgari anche per futili motivi. Sono stati esclusi moventi sessuali, ma i comportamenti verso i figli sono comunque stati giudicati episodi di violenza, pericolosi per la salute psicofisica dei bimbi.

L'allontanamento

La ricostruzione della polizia ha evidenziato un contesto familiare pericoloso, in cui le vessazioni sono continuate anche dopo diversi interventi degli agenti che hanno ammonito verbalmente il cinquantenne. Alla luce di quanto emerso, l'autorità giudiziaria ha adottato il provvedimento di allontanamento da casa per evitare il ripetersi di comportamenti ed episodi simili.