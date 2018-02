Molestata e umiliata sul posto di lavoro: manager accusato di violenza sessuale

Tre diversi episodi di molestie sessuali avrebbero coinvolto un manager trevigiano di una società della provincia di Padova. Come riportano i quotidiani locali, stando alla denuncia di una dipendente, l’uomo di 33 anni, l’avrebbe molestata e stuprata sul posto di lavoro con gesti pesanti e umilianti. A suo carico si è aperto martedì il processo davanti al tribunale collegiale del capoluogo euganeo.

Gli episodi

L’imputato deve rispondere di un reato gravissimo: violenza sessuale aggravata. Stando a quanto raccolto gi episodi sarebbero stati tre in un arco di tempo di circa due mesi. In primis il 33enne avrebbe toccato il seno della dipendente da sotto la camicetta a metà giugno del 2016, dopo averla raggiunta vicino alla sua scrivania. Qualche giorno dopo il manager e la dipendente si sarebbero trovati assieme in ascensore. A quel punto l’uomo con grande rapidità avrebbe messo di nuovo la mano e le labbra sul seno e poi avrebbe obbligato la ragazza a praticare un rapporto orale.

La denuncia

L’ultimo episodio risalirebbe al 29 luglio del 2016, quando la giovane dipendete sarebbe stata costretta a infilare la mano dentro ai pantaloni del manager. A quel punto la donna si è licenziata e ha sporto denuncia, non riuscendo più a gestire una situazione così pesante sul posto di lavoro.