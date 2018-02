Violenza sessuale su sei pazienti dopo averle narcotizzate: chiesta condanna a 14 anni

Quattordici anni, due mesi e 20 giorni di carcere. Questa è la pena richiesta dal pubblico ministero Giorgio Falcone per C.E.C., ex infermiere del reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Padova imputato per violenza sessuale aggravata: avrebbe narcotizzato e violentato almeno sei pazienti.

LUCIDO E FREDDO

All’imputato è stato attribuito anche il reato di peculato per aver rubato i farmaci anestetici somministrati illegalmente alle pazienti prima delle violenze e di cui anche lo stesso infermiere avrebbe fatto uso. Le richieste del pm sono state fatte al termine di una requisitoria in cui è stato ribadito che l’infermiere, quando ha commesso i reati, era lucido e freddo. Non dovrebbe quindi essergli attribuita l’infermità mentale, così come invece era stato richiesto dal suo avvocato difensore. La sentenza è attesa per il 22 marzo prossimo.