Infermiere e stupratore seriale: condannato a 12 anni il violentatore di Neurologia

È stato condannato a 12 anni e 2 mesi di carcere e a un risarcimento di 3.882 euro a favore dell’ospedale l’infermiere di 43 anni accusato di aver drogato e violentato cinque pazienti in cura nel reparto di Neurologia di Padova. Come riportano i quotidiani locali, l’uomo era finito in carcere il 4 gennaio del 2017, sorpreso mentre tentava l’ennesima violenza.

Condannato

Il 43enne di origini romene giovedì in aula si è scusato con le vittime, ammettendo le proprie responsabilità. L’uomo ha anche chiesto di poter essere aiutato: il risarcimento comunque lo stabilirà il processo civile. Già nel 2016 una donna aveva denunciato di essere stata toccata mentre era stata ricoverata in semi-coscienza nel reparto di Neurologia. Da quel momento sono state installate le telecamere che hanno ripreso l’uomo iniettare una sostanza per intontire la paziente. Al termine delle indagini è emerso che sarebbero almeno 7 le vittime dell’infermiere, di cui 4 quelle che hanno subito violenza sessuale.