Violenza sessuale di gruppo, sotto inchiesta tre ventenni: uno di loro è padovano

L'accusa è pesante: violenza sessuale di gruppo. E ad essere sotto inchiesta sono ora tre ventenni di Padova, Mestre e Treviso. Come riporta “Il Gazzettino” il fatto è avvenuto a Jesolo, risale alla scorsa estate ed è stato denunciato dalla ragazza ad un paio di giorni di distanza.

I FATTI

La vittima è una loro coetanea, residente nella zona di Castelfranco Veneto, ed è stata ascoltata con incidente probatorio, alla presenza del suo legale e dei difensori dei tre indagati. La ventenne, stando al suo racconto, inizialmente si sarebbe volontariamente appartata con l'indagato di Mestre, conosciuto la sera stessa nella discoteca “Il Muretto” di Jesolo, recandosi poi nell'automobile parcheggiata ad un centinaio di metri dall'ingresso del locale. Il ragazzo sarebbe poi sceso della vettura per consentire l'accesso degli altri due giovani: in questa fase si sarebbe verificata la violenza sessuale di gruppo.

LA DIFESA

L'indagato mestrino, ovvero l'unico che ha al momento accettato di rispondere agli investigatori, ha spiegato che con lui la coetanea era consenziente (versione da lei confermata) e di non sapere cosa sia accaduto dopo che era sceso dalla vettura. Per questo motivo il suo avvocato ha annunciato che farà istanza di archiviazione della posizione del suo assistito. Inoltre i difensori dei ragazzi sottolineano che, mentre i giovani erano appartati all'interno dell'auto, nelle vicinanze altri ragazzi entravano e uscivano dal locale soffermandosi a parlare e fumare.

GLI SCENARI

Gli esami medici effettuati sulla ragazza non hanno peraltro riscontrato lesioni. Ora, dopo la conclusione dell'incidente probatorio, spetta alla Procura decidere se vi siano gli estremi per un processo: la ventenne potrebbe costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni.