Dieci anni di violenze sulla madre: allontanato dall'abitazione il figlio tossicodipendente

Dieci anni di vessazioni alla madre, con minacce di morte e insulti. E’ stato allontanato definitivamente dalla propria casa di famiglia un romeno di 27 anni, tossicodipendente, che ora non potrà più avvicinarsi all’abitazione dove la mamma abita con il compagno.

Le violenze

L’escalation di violenze è culminata l’estate scorsa al ritorno a casa della madre dopo una vacanza in Moldavia. La donna ha trovato nell’abitazione dell’Arcella il figlio scappato dalla comunità di recupero per tossicodipendenti in compagnia di un’altra ragazza anche lei con precedenti per droga. I due, per comprarsi la sostanza stupefacente, avevano rivenduto gli elettrodomestici ed erano riusciti a farsi prestare anche 1500 euro dai vicini di casa. Il 27enne ha continuato a minacciare di morte la coppia per avere i soldi per comprarsi la droga, utilizzando anche un ombrello, fino a quando la donna non si è rivolta per l’ennesima volta alla polizia. Ora il ragazzo dovrà stare lontano dall’abitazione e non potrà avvicinarsi al genitore se non vuole rischiare l’arresto.