Alla basilica del Santo si celebra la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei carabinieri

Si è svolta giovedì alle 11 la partecipata e commossa cerimonia che, come da tradizione, celebra la patrona della Benemerita nella storica cornice della basilica di Sant'Antonio.

Il rito

Alla celebrazione religiosa hanno partecipato i vertici dell'Arma e le massime autorità civili e militari non solo padovane ma dell'intera regione, tra cui il comandante del comando interregionale "Vittorio Veneto" generale Enzo Bernardini. A presiedere la santa messa il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla, alla presenza di centinaia di fedeli e a una folta rappresentanza di ufficiali, brigadieri, marescialli, appuntati insieme a militari in servizio e in congedo, oltre ai familiari dei carabinieri deceduti in servizio. Com'è consuetudine, anche quest'anno alla cerimonia della "Virgo fidelis" si è unita quella per la Giornata dell'orfano.

Il ricordo del sacrificio

Altra tradizione dell'evento è stata la commemorazione del 78esimo anniversario della battaglia di Culqualber, avvenuta il 21 novembre 1941 nell'Africa orientale dove il I battaglione carabinieri e zaptiè (i membri dell'arma reclutati tra le popolazioni indigene) si è immolato. In quell'occasione i militari dell'Arma si sono sacrificati per difendere un caposaldo rimanendo uccisi e guadagnando la seconda Medaglia d'oro al valor militare per la bandiera dell'Arma.