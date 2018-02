Il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri in visita a Padova: "Siamo vicini alla gente"

Venerdì 2 febbraio, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, e’ giunto a Padova in visita al Comando Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”. Il Gen. Nistri ha rivolto un particolare saluto al generale Federici già comandante generale negli anni 90 nonché ai generali Colombini e Cirese già comandanti del comando interregionale Carabinieri Vittorio Veneto.

L'ARRIVO

Al suo arrivo, nella storica caserma intitolata alla medaglia d’argento al valor militare Generale Giuseppe Dezio, il generale Nistri e’ stato accolto dal Comandante Interregionale, Generale di Corpo d’Armata Aldo Visone, presenti i comandanti e le rappresentanze delle Legioni Carabinieri “Veneto”, “Emilia Romagna”, “Friuli Venezia Giulia” e “Trentino Alto Adige” e dei Carabinieri Forestali.

LE RAPPRESENTANZE

Il Comandante Generale, che peraltro, da ufficiale subalterno, ha prestato servizio presso il Comando del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto”, ha incontrato una rappresentanza di Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio presso i suddetti reparti, ai quali ha espresso il proprio compiacimento per i rilevanti risultati ottenuti nell’azione di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di criminalita’, nonche’ per l’efficacia dell’attivita’ di controllo del territorio e di tutela dell’ordine pubblico a favore delle comunita’ locali. L’alto ufficiale, nell’evidenziare l’impegno e la professionalita’ dell’Arma in tutti i suoi comparti, ha ribadito il ruolo di primaria importanza dell’istituzione quale punto di riferimento e sostegno della collettivita’, che dovra’ continuare ad essere un presidio dello Stato “vicino alla gente”. Nel corso della visita il Comandante Generale si e’ trattenuto con tutto il personale presente, con i delegati della rappresentanza militare, i carabinieri in congedo (dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali) e con alcune “vittime del dovere” e assistiti ONAOMAC (organizzazione che sostiene gli orfani di militari dell’Arma).