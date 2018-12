Il comandante generale dei carabinieri in visita al comando interregionale “Vittorio Veneto”

Tempo di bilanci per l'Arma, con il comandante generale Nistri in visita al comando interregionale carabinieri “Vittorio Veneto” per gli auguri e per complimentarsi dei risultati ottenuti nell'ultimo anno.

L'incontro

La visita ufficiale si è svolta giovedì 20 dicembre nella sede padovana del comando, dove il generale di corpo d'armata Giovanni Nistri è stato accolto dal comandante interregionale Enzo Bernardini. Allo scambio di auguri hanno presenziato anche i comandanti e le rappresentanze delle legioni carabinieri Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige oltre che dei forestali Veneto ed Emilia Romagna. Presenti anche i soci Anc e Anfor, gli orfani assistiti da Onaomac e le vedove dei militari e delle vittime del dovere.

I riconoscimenti

Grande spazio è stato dedicato da Nistri all'elogio delle attività e dei risultati conseguiti durante l'anno, grazie alla costante opera di tutela dei cittadini e all'impegni nel controllo del territorio. Nella cerimonia sono anche stati premiati alcuni dei carabinieri presenti, che si sono distinti nelle operazioni di servizio.