Vitello in fuga per le vie del paese dell'Alta: catturato e riconsegnato al proprietario

«Aiuto, mi è scappato il vitello». Dev'essere stato più o meno questo il contenuto della telefonata ricevuta dai carabinieri di Cittadella, che hanno immediatamente fatto partire la caccia al fuggitivo.

I fatti

È successo nella tarda mattinata di venerdì 4 ottobre a Fontaniva: dopo aver guadagnato la libertà il bovino si è aggirato per le vie del paese. Tra i primi a inseguirlo il proprietario, un 70enne del posto che aveva precedentemente dato l'allarme ai militari dell'Arma. Il vitello è stato fermato poco dopo in via Pio X, sano e salvo.