Ancora una giovane vittima sulle strade: muore un diciottenne a Vigodarzere

Erano da poco passate le 17 di 16 settembre, a Vigodarzere. Un giovane di 18 anni che viaggiava su una moto, una Ktm da cross, si è scontrato con un'automobile che sopraggiungeva, una Fiat Panda.

Giovane vittima

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato allo schianto e alla conseguente morte del ragazzo. Si è cercato in tutti i modi di rianimarlo e gli è stato praticato per circa mezz'ora il massaggio cardiaco. In ospedale poi, una volta constatato che non ci fosse più nulla dfa fare per il giovane, ne è stato accertato il decesso.

(notizia in aggiornamento)