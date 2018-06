"Vivi i parchi 2018" a Selvazzano Dentro: un'estate di iniziative da vivere nel verde

La Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con le Associazioni “Arma Mentis” di Scherma Storica, “Contatto” ginnastica posturale, yoga bimbi e adulti, il “Gruppo Podistico Euganeo” podismo amatoriale, “Passi sulla Via” Viet Tai Chi, “Usma Caselle” calcio, motoria, volley, basket, atletica, organizzano la nuova edizione di “Vivi i parchi 2018”.

L'evento

Da giovedì 14 giugno a venerdì 13 luglio, dalle 18 in poi, sono in programma numerosi appuntamenti dedicati allo sport e al benessere nei parchi: degli Alpini in via De Sanctis a Caselle, di via Veneto a Selvazzano Dentro, al parco Baleno in viale della Repubblica a Tencarola e dell’Amicizia in via Vespucci a San Domenico. Sono previste molteplici attività tutte gratuite: dalla Scherma alla Pallavolo, Yoga per bambini e famiglie, Viet Tai Chi, Body Gag, Atletica, Camminata zen, Yoga do-in e Calcio. Giovedì 14 giugno si parte con un allenamento ludico motorio per camminatori e runners “Paleorun”, organizzato dal Gruppo Podistico Euganeo, dalle ore 20.30 al parco degli Alpini a Caselle.

"Iniziativa importante"

“Ritorna un’iniziativa importante perché dà la possibilità di godersi la libertà dell’estate immersi nel verde di un parco facendo anche attività fisica. – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – Il connubio benessere, natura e stare assieme è il motore che fa muovere tante Associazioni che mettono a disposizione della Cittadinanza gratuitamente il tempo e la professionalità. Sarà l’occasione per avvicinarsi a nuove discipline e per conoscere realtà sportive già presenti nel territorio”. “L’estate è la stagione delle vacanze, del vivere all’aria aperta e, per questo, “Vivi i parchi 2018” – aggiunge l’Assessore allo Sport della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – può diventare un’opportunità per tutti per sperimentare nuovi sport in palestre naturali come sono i nostri parchi più grandi, già molto frequentati in tutti i periodi dell’anno. E’ un’iniziativa, a costo zero, vista la disponibilità delle nostre Associazioni sportive, per questo mi auguro che ci sia una grande partecipazione di grandi e piccini”.