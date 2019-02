Tamponamento tra auto: coinvolta una volante della polizia, due agenti lievemente feriti

Un incidente tra una macchina delle volanti della polizia e un'utilitaria è avvenuto nella serata di giovedì all'altezza della rotonda di piazzale San Giovanni. Pare che all'origine del tamponamento vi sia stata una mancata precedenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem: due agenti sono rimasti lievemente contusi e portati in pronto soccorso per accertamenti. Le loro condizioni non destano comunque preoccupazione.