Volontari civici del progetto scuole sicure: via le iscrizioni per il nuovo anno scolastico

Per tenere a bada i ragazzini troppo vivaci sullo scuolabus e dare assistenza agli autisti comunali e altresì per agevolare gli attraversamenti pedonali davanti alle scuole, il Comune arruola i volontari civici.

IL SERVIZIO

Il servizio è attivo dal 2013 e rientra nel progetto “scuole sicure” promosso, al tempo, dall’assessorato alla sicurezza e sociale del Comune di Agna. Il servizio è a titolo gratuito, con idonea copertura assicurativa e con fornitura di vestiario e DPI da parte dell’amministrazione comunale. Nel 2013 abbiamo deciso di potenziare la sorveglianza – come ricorda il Sindaco Piva Gianluca che nel 2013 era assessore alla sicurezza e sociale – a seguito di qualche spiacevole episodio accaduto sugli scuolabus. Quest’anno abbiamo già un paio di nuovi iscritti, in totale una decina, ma c’è spazio anche per altri volontari che vogliano mettersi a disposizione per le nostre scuole.