"Volontari per il quartiere" a Padova: tanta voglia di fare affinché non vinca il degrado

Ogni pretesto è buono per i "Volontari per il quartiere" per dar vita a nuovi interventi sul territorio Patavino allo scopo di modificare l'ambiente migliorandolo. I "Volontari per il quartiere" sono organizzati dividendosi alcune delle funzioni principali, come fare i sopraluoghi per avere una realtà di ciò che veramente serve in quelle aree, gestione delle comunicazioni sul web, approvvigionamento dei materiali come pinze, sacchi, guanti ed altre.

Questo favorisce la realizzazione di attività vivaci e fluide. La squadra formata continua ad operare con buoni risultati, rispetto ed armonia. In particolare tanta voglia di fare e di non accettare che il degrado possa vincere.

Nell'uscita del 17 agosto, il gruppo ha dato un vivace risultato con otto sacchi raccolti sull'area pedonale del ponte Unità d'Italia. I ciclisti e mamme con i loro bambini avranno un panorama migliore. Alcuni stranieri che si trovavano nell'area sono stati contattati e hanno aiutato nel completare alcune raccolte.

Il 18 agosto l'incaricato del gruppo per le comunicazioni porterà dei promemoria che affiggerà per invitare le persone a collaborare a tenere pulita l'area. Sì, tante speranze. Se poi non va, ripasseranno con un altro intervento ma sono certi che la costanza serve di buon esempio.

Questo esempio, sta raccogliendo sempre più consensi tra i passanti ed i volontari che si prestano a queste attività.

