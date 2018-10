Intervento straordinario per i vigili del fuoco: catturata una volpe ferita, era stata investita da un auto

Era ferita e spaventata. Ma sono riusciti a consegnarla a un veterinario per le cure del caso: intervento straordinario per i vigili del fuoco, che hanno catturato una volpe.

La cattura

È successo nella tarda mattinata di mercoledì: i pompieri sono intervenuti a Deserto D’Este lungo la Monselice Mare allertati da alcuni tecnici di Veneto Strade, i quali avevano scorto la volpe ferita. Il loro tentativo di soccorrerla non era però andato a buon fine in quanto l'animale, spaventato, era scappato rotolando in un pendio e finendo in un fossato in mezzo all’erba alta. I vigili del fuoco del locale distaccamento sono quindi riusciti a raggiungere la volpe (ferita alle zampe posteriori in quanto probabilmente investita da qualche auto), a catturarla e a consegnarla al veterinario, intervenuto sul posto insieme alla polizia provinciale e locale.