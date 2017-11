We-go, l’attitudine audace che conquista le aziende: il progetto padovano under35

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

In un periodo in cui si sente purtroppo sempre più parlare di crisi del lavoro per i giovani e di fuga di cervelli all'estero vale la pena soffermarsi anche su quelle realtà che, con determinazione e competenza sono riuscite a raggiungere il successo nel loro campo. È questo il caso di we-go, agenzia under35 che si occupa di comunicazione integrata a Vigonza, in provincia di Padova che è arrivata negli ultimi quatto anni ad una crescita di oltre il 150% e che si appresta a chiudere il 2017 con 27 dipendenti.

LA STORIA.

Fondata dieci anni fa da Tomas De Zanetti come digital Agency focalizzata sullo sviluppo di progetti web, l'agenzia è riuscita ad allargare il proprio raggio di azione fino ad abbracciare l'intero ambito della comunicazione: creatività, sviluppo software, digital marketing strategico e operativo. “Rispetto a molte altre agenzie che dal tradizionale sono passate al digitale - racconta Tomas De Zanetti - noi abbiamo fatto un percorso contrario… lento, calmo e sostenibile con il preciso scopo di crescere in modo organizzato, solido e di affacciarci a nuovi settori con consapevolezza e specializzazione. L'apertura mentale che consentono i progetti digitali dove la creatività spazia attraverso la grafica, l'esperienza utente, l'interazione, i diversi Device, ci ha consentito di sviluppare un approccio al progetto multi-canale completo e allargato: ogni richiesta, ogni esigenza, ogni sfida viene affrontata in modo sinergico dai tre team (creativo, marketing e sviluppo) per realizzare piattaforme di comunicazione complete, integrate, “belle” e funzionali allo scopo del progetto”.

IL GRUPPO.

“Bold attitude”, “atteggiamento audace”, questo è lo spirito che guida la squadra dei giovani professionisti che costituiscono l'ossatura di we-go in tutto il processo strategico e creativo: dal concept fino al lancio e alla misurazione dei risultati. Un approccio che ha conquistato aziende quali Unox, Boscolo Group, Marcolin, Sorelle Ramonda, Colorificio San Marco, Sweden & Martina, Roncato, Trudi, Le Fablier, Falmec, che insieme all'agenzia hanno accettato la sfida di trasformarsi intraprendo il loro viaggio digitale. Aggiungendo strategia in un panorama fatto di pixel. Oggi we-go è un brand consolidato che affianca e guida con successo altri brand, ascolta le loro esigenze e crea progetti di comunicazione integrata. Una realtà aziendale in continua espansione dove le nuove leve che entrano in azienda sottostanno a step di formazione serrati ma con una prospettiva di assunzione a tempo indeterminato che raggiunge l'80% e un turnover pressoché inesistente.

