West Nile, salgono a 73 i casi certi a Padova e provincia: è la zona più infetta del Veneto

Partiamo dalla cattiva notizia: Padova mantiene il triste primato regionale di contagio da virus West Nile (trasmesso dalla zanzara Culex Pipiens). C'è però anche una buona novella: nell'ultima settimana è stato confermato un solo caso, col totale che passa così da 72 a 73..

Oltre cento casi probabili

A certificarlo è il decimo bollettino sulle Arbovirosi, redatto e diffuso dalla Direzione Prevenzione della Regione Veneto, che evidenzia come la città del Santo e la sua provincia siano ancora in testa alla classifica dei casi di infezione. Dei 197 casi certificati in Veneto (8 in più rispetto alla scorsa settimana) restano 58 quelli evoluti nella forma neuroinvasiva ma salgono a 14 i decessi, quasi totalmente avvenuti in persone anziane o con gravi patologie pregresse. Per quanto riguarda quelli probabili, invece, salgono a 26 i casi a Padova, seconda solo a Treviso (33 casi sui 105 dell'intero Veneto).

I dati provincia per provincia

Dal punto di vista statistico, la provincia con più casi confermati è dunque Padova (72 totali, con 59 forme febbrili e 13 neuroinvasive), seguita da Rovigo (38 totali, 23-15), Verona (38 totali, 25-13), Venezia (29 totali, 17-12), Treviso (10 totali, 8-2) e Vicenza (9 totali, 5-4).