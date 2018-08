West Nile, boom per la distribuzione dei prodotti anti-zanzare: 'bruciati' 2mila blister gratuiti

Letteralmente presi d’assalto: sono state circa duemila le famiglie padovane che giovedì 30 agosto, nel primo giorno di distribuzione, hanno ritirato (presso l'ufficio per le relazioni col pubblico di Palazzo Moroni, l'ufficio Informambiente e le sedi dei consigli di quartiere) i blister di prodotti anti larvali per zanzare messi a disposizione straordinariamente e in maniera gratuita dal Comune di Padova.

Nuova scorta dal 3 settembre

I blister saranno a disposizione fino ad esaurimento scorte anche venerdì 31 agosto, mentre dalla settimana prossima è previsto un ulteriore rifornimento. I prodotti anti larvali possono essere acquistati nei consorzi agrari, ferramenta, farmacie. La distribuzione gratuita, accompagnata da una campagna informativa porta a porta, è stata voluta dall’assessora all’ambiente Chiara Gallani per contrastare la diffusione del virus West Nile. Tra le misure prese, anche una serie di trattamenti straordinari per aree verdi, cimiteri, scuole e per i fossati.

Luoghi e orari

Questi gli orari per la distribuzione dei blister:

Sedi di quartiere:

- 2 Nord, via Curzola, 15, telefono 049 8206710

- 3 Est, via Boccaccio, 80, telefono 049 8204206

- 4 Sud-Est, via Guasti, 12/c, telefono 049 8205076

- 5 Sud-Ovest, piazza Napoli, 40, telefono 049 8205048

- 6 Ovest, via Dal Piaz, 3, telefono 049 8205065

Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00

Ufficio per le relazioni con il pubblico, Palazzo Moroni

​via Oberdan, 1 e via VIII Febbraio, telefono 049 8205572

Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8:45 alle 13:00, martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00

Informambiente

​via dei Salici, 35 (ingresso da via dell’Orna - Guizza), telefono 049 820502

Orari: martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle 17:00; mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00