West Nile, contromosse straordinarie in zona termale: disinfestazione anche per hotel e aree private

Si passa alle maniere forti. Disinfestazione straordinaria antizanzare in un raggio di 200 metri da vicolo Rialto, in zona Vallona a Montegrotto Terme, dove nelle scorse settimane si è verificato un caso di febbre da West Nile: l'intervento, prioritario dopo la pioggia dei giorni scorsi, riguarderà sia le aree pubbliche sia quelle private.

L'intervento

Nella notte tra il 28 e il 29 agosto dalle 4 alle 6 verrà effettuato il trattamento sia antilarvale che adulticida nelle aree pubbliche e negli alberghi ricadenti nell'area interessata, mentre già dal pomeriggio di martedì 28 a seguire gli addetti inizieranno con la disinfestazione delle aree private andando nelle singole case e suonando il campanello, effettuando sia il trattamento larvicida sia l'adulticida. L’amministrazione comunale ha diffuso per i cittadini residenti un volantino in cui si raccomanda prima del trattamento adultidica di raccogliere la frutta e la verdura degli orti e di tenere al chiuso gli animali domestici. Nelle ore della notte in cui verrà effettuato il trattamento delle aree pubbliche e durante la disinfestazione del proprio edificio è importante restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria. Dopo il trattamento, nel caso ci siano stati mobili da giardino, suppellettili, o giochi dei bambini rimasti all’esterno ed esposti al trattamento è importanti lavarli con acqua e sapone utilizzando guanti lavabili o a perdere.

Ordinanza per la cura delle aree verdi

Per tutto il resto del territorio di Montegrotto Terme, l’amministrazione comunale informa che continuano le regolari disinfestazioni mensili: il trattamento aerosol adulticida è stato effettuato nelle aree pubbliche l’11 agosto e verrà ripetuto all’inizio di settembre, il trattamento larvicida verrà effettuato questa settimana e ripetuto l’ultima settimana di settembre. È stata inoltre emessa un’ordinanza per intimare ai proprietari e ai conduttori di terreni incolti o coltivarti, ai proprietari di aree verdi abbandonate o aree artigianali e industriali dismesse, agli amministratori condominiali e ai titolari di agenzie immobiliari delegati alla compravendita, ai responsabili di cantieri edili e ai proprietari di aree verdi, scarpate e sommità arginali di provvedere dall’inizio della primavera e ogni qual volta ce ne sia la necessità dei luoghi in loro custodia, allo sfalcio dell’erba e della vegetazione, alla rimozione dei rifiuti, alla regolazione delle siepi, al taglio di rami delle alberature e all’esecuzione di trattamenti adeguati di diserbante.