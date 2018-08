West Nile, il Comune di Padova avvia la distribuzione gratuita dei prodotti anti zanzare

Perché c'è un virus da combattere. Con ogni mezzo: continua l’impegno straordinario del Comune di Padova per contrastare la diffusione del West Nile, che ha più volte colpito in città nelle ultime settimane. Per rendere più efficaci i trattamenti contro le zanzare, in particolare contro le larve, effettuati in area pubblica, in via straordinaria il Settore Ambiente e Territorio ha organizzato una distribuzione gratuita di prodotti anti larvali che tutti i cittadini potranno usare in caditoie, tombini e sottovasi in area privata. Contemporaneamente partirà una capillare informazione porta a porta per conoscere meglio un tema che tocca tutti nel quotidiano, informare su come agisce l'Amministrazione e cosa può fare ciascuno.

I blister eco-friendly

Da giovedì 30 agosto alle ore 10.30 saranno disponibili all’Urp, all’ufficio Informambiente e nelle sedi dei Consigli di Quartiere i blister contenenti i prodotti anti larvali che consentiranno di effettuare i trattamenti fino all’autunno inoltrato e nella prossima primavera.

Per ritirare il prodotto i cittadini verrà chiesto di lasciare il proprio indirizzo e Cap, informazioni utili per avere un quadro della localizzazione degli interventi di trattamento antilarvale effettuati in ambito privato.I trattamenti antilarvali sono più efficaci e duraturi nel tempo di quelli adulticidi sulla vegetazione. La distribuzione ha l’obiettivo di incentivare l'utilizzo di prodotti larvicidi in ambito privato in modo che questa diventi una pratica comune e diffusa come previsto dalle ordinanze. I blister in distribuzione contengono un prodotto di nuova generazione per il controllo del ciclo vitale delle zanzare,“eco-friendly” e rispettoso dell’ambiente. Le capsule sono realizzate con un derivato della cellulosa completamente degradabile in acqua che formando una sottilissima pellicola sulla superficie dell’acqua impedisce lo sviluppo delle zanzare. Agisce per azione fisico-meccanica, con una persistenza ed un’efficacia di almeno 4 settimane. il prodotto è applicabile nelle piccole raccolte d’acqua ferme e stagnanti in ambito domestico (sottovasi, pozzetti, tombini domestici, grondaie, canali di scolo, serbatoi d’acqua, recipienti di acqua, pneumatici, ecc.).

Modalità d'uso

Queste le dosi e le modalità d’impiego:

· Raccolte d’acqua di piccole dimensioni (sottovasi, vasi, ecc.): applicare n.° 1 capsula;

· raccolte d’acqua di medie dimensioni (tombini domestici in aree cortilizie, grondaie, ecc.): applicare n.° 1-4 capsule, in accordo con il carico di sostanza organica presente;

· in generale, applicare n.° 4 capsule ogni m2 di superficie di acqua stagnante;

· riapplicare le capsule almeno ogni 4 settimane o dopo abbondanti piogge.

Il dissolvimento in acqua delle capsule avviene entro 1-4 ore, in funzione della temperatura ambientale. Non sono necessarie particolari protezioni individuali. Ogni confezione contiene 30 capsule.

Dove ritirare i blister

Ecco dove ritirare i blister:

Le sedi di quartiere.

1 Centro | piazza Capitaniato, 19 | 049 8205752

2 Nord | via Curzola, 15 | 049 8206710

3 Est | via Boccaccio, 80 | 049 8204206

4 Sud-Est | via Guasti, 12/c | 049 8205076

5 Sud-Ovest | piazza Napoli, 40 | 049 8205048

6 Ovest | via Dal Piaz, 3 | 049 8205065

Orari: da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:00.

Dal 17 settembre anche martedì e giovedì dalle 14:30 alle 17:00.



Ufficio per le relazioni con il pubblico, Palazzo Moroni. via Oberdan, 1 e via VIII Febbraio | 049 8205572. Orari: da lunedì a venerdì dalle 8:45 alle 13:00, martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00



Informambiente, via dei Salici, 35 (ingresso da via dell’Orna - Guizza) | 049 8205021.