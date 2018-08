West Nile, non solo Cadoneghe: quattro nuovi casi registrati a Ferragosto nel Padovano

Non si placa l'ondata del virus West Nile. Anzi, il contagio continua: dopo quello acclarato a Cadoneghe, infatti, altri quattro casi sono stati registrati nel Padovano.

I casi

Per la precisione due a Noventa Padovana (in via Risorgimento e in via Zocco) e due a San Giorgio delle Pertiche, in via Praarie e in via Paolo I ad Arsego: la comunicazione è stata data dall'Ulss 6 Euganea ai Comuni, che hanno già attivato il protocollo di disinfestazione.