West Nile, il virus arriva anche in zona termale: segnalato un nuovo caso

Il virus è arrivato anche in zona termale: un nuovo caso di West Nile è stato segnalato dall'Ulss 6 a Montegrotto Terme.

Le contromosse del Comune

E il Comune di Montegrotto Terme ha subito diramato un comunicato: "In seguito a un caso di West Nile segnalato dall’Ulss 6 in zona Vallona nel Comune di Montegrotto Terme, viene disposto per oggi, martedì 21 agosto, un trattamento larvicida straordinario e per questa notte (tra le 4 e le 6 del mattino) un trattamento adulticida straordinario nelle aree pubbliche in un raggio di oltre 200 metri dal luogo dove si è manifestato il caso di contagio. Per questo si richiede ai cittadini di:

- di stare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e di sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio d’aria tra le 4 e le 6 del mattino del 22 agosto

- di tenere al chiuso gli animali domestici e di proteggere i loro ricoveri, le loro ciotole e abbeveratoi con teli di plastica

In caso di contatto contatto accidentale con il prodotto insetticida di lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone. L’intervento si inserisce come straordinario all’interno del programma ordinario anti-zanzare che di Montegrotto svolge regolarmente".