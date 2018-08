West Nile, nuovo caso in un quartiere cittadino: subito attivato il protocollo straordinario

L'Ulss 6 ha comunicato un caso di contagio dal virus West Nile a Padova, in zona Guizza.

Disinfestazione straordinaria

Come da protocollo regionale nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 agosto verrà effettuata una disinfestazione straordinaria adulticida e larvicida nella zona. Come per gli scorsi interventi, un mezzo della Protezione Civile, dotato di impianto sonoro, con a bordo un tecnico specializzato del settoren Ambiente percorrerà nella serata di martedì 27 le zone interessate per dare tutte le informazioni ai cittadini su come comportarsi in occasione della disinfestazione.

Raddoppiati i trattamenti

Continua nel frattempo l'impegno del Comune che ha previsto una serie di interventi messi in opera proprio in questi giorni. Saranno raddoppiati i trattamenti dei fossati, i luoghi più legati alla proliferazione di zanzare che portano il virus, con sei cicli settimanali su ulteriori dieci chilometri di fossati. Programmato anche un ulteriore ciclo di disinfestazione in parchi, aree verdi e cimiteri (circa 200 siti) per la soppressione delle zanzare adulte e un ciclo straordinario nelle scuole comunali e negli asili nidi, con oltre un centinaio di interventi volti a garantire la salute dei bambini prima dell’apertura dell’anno scolastico. Dal 30 agosto nelle sedi dei consigli di quartiere, all'Urp e all'ufficio Informambiente saranno disponibili gratuitamente i blister antilarvale da utilizzare nei trattamenti domestici, distribuzione accompagnata da una massicica campagna informativa.