Cronaca Teolo / Via Ca' Boldù

West Nile, non si placa il contagio: nuovo caso segnalato nella zona dei Colli Euganei

Per la precisione in via Ca' Boldù, a Bresseo di Teolo: la segnalazione è stata fatta dall'Ulss 6 Euganea, si tratta del secondo caso in zona dopo quello di Cervarese Santa Croce