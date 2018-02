"Il lato oscuro di Wikipedia": nasce Negapedia, il nuovo progetto del professor Marchiori

"Il mondo sommerso di Wikipedia, una sorta di imbuto rovesciato come l’inferno dantesco, che mostra e misura la parte negativa che sta dietro ogni pagina, svelando quanto ogni argomento sia controverso, e quanto le persone che sostengono opinioni contrarie siano polemiche, ovvero 'cattive' nella lotta per la supremazia della loro idea": non esiste definizione migliore per Negapedia (http://it.negapedia.org), il nuovo progetto di Massimo Marchiori, professore del Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova.

I "conflitti Wikipediani"

A usare Wikipedia come una sorta di vocabolario prêt-à-porter ci siamo ormai abituati, a volte usandola con poca discrezione, magari dimenticando che tutti possono contribuire alla definizione di un determinato lessema, e non tutti però posso avere le competenze giuste per dare a un termine l’esatta corrispondenza in significato e, molto spesso, i pareri sono discordi e non è sempre facile capire i meccanismi che portano alla scelta di una definizione o descrizione piuttosto che un’altra. Un sistema che, inevitabilmente genera conflitti e polemiche. Ed è curioso vedere quali sono, appunto, i conflitti che stanno dietro un termine, e quanto accese sono le polemiche che questi conflitti scatenano. Adesso si può saperlo, si può misurare il grado di “conflittualità” che si nasconde dietro la definizione di un lessema, quanto polemiche sono le persone che “lottano” per ottenere ragione e quindi un posto al sole – comunque spesso offuscato – di Wikipedia.

Il progetto

«In effetti – spiega il prof Massimo Marchiori, del Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova e autore del sito – il conflitto rispecchia la “quantità” di battaglie, ed è quindi sintomatico di quanto stabile o meno sia il contenuto di una pagina; la polemica misura invece l’atteggiamento della comunità che è dietro ad ogni pagina, cioè il suo livello di ostilità. Negapedia permette di osservare questo specchio della nostra società a vari livelli, sia per anno che per categorie di interesse (ad es. Cultura, Persone, Salute, Politica e così via), in modo da dare una panoramica completa sulle pulsioni che guidano la nostra società. Gli argomenti più rilevanti sono facilmente osservabili tramite la top ten, e inoltre ogni singola pagina di Wikipedia può essere vista nella sua versione negativa, mostrando il suo livello recente di negatività, così come anche l’evoluzione storica, in modo da cogliere i cambiamenti che si succedono col tempo nelle pulsioni che agitano il mondo». Dopo la versione internazionale di Negapedia, in lingua inglese, esce ora anche la versione italiana di Negapedia, la "versione negativa" di Wikipedia per il nostro paese: it.negapedia.org

La top ten

Le differenze con la versione inglese sono enormi, basta vedere cosa succede ad esempio con la top ten del conflitto dell'ultimo anno 2017, dove nel podio ci sono Napoli, Roma, e Gianluigi Buffon, ma a seguire anche il pene, la Juventus ed il Napoli Calcio, un rapper, la seconda guerra mondiale, Leonardo da Vinci e Mauro Icardi, in una sintesi di quello che veramente sta a cuore agli italiani. Negapedia Italia permette di osservare tutti i contrasti del nostro paese tramite gli occhi dei conflitti su Wikipedia, mostrando la situazione anno per anno, come anche per categorie. Per esempio, le persone più controverse di tutti i tempi in Italia (http://it.negapedia.org/toptens/all/conflict/persone.html) vedono al primo posto un rapper tunisino (Ghali), seguito da un altro rapper (Fedez) e poi da Gianluigi Donnarumma e Mauro Icardi, in una grande classifica che vede poi presenti anche ad esempio strane coppie, frutto degli interessi variegati degli italiani: Napoleone e Michael Jackson, Einstein e Balotelli, Vasco Rossi ed Alessandro Manzoni. Un'altra caratteristica interessante è quella di calcolare tramite un algoritmo anche, per ogni pagina di Wikipedia, le altre pagine di Wikipedia che sono collegate tramite gli interessi delle persone (dei cosiddetti "Social Jumps", salti sociali): in questo modo quindi si può navigare Wikipedia in modo diverso, esplorandola tramite le emozioni e le passioni delle persone. Col prof. Marchiori hanno collaborato gli studenti Enrico Bonetti Vieno e Matteo Botticchia.