Nasce Youpol, la nuova app della polizia contro bullismo e spaccio di droga

Conferenza stampa nell'ufficio del questore per presentare la nuova app nata per abbattere i fenomeni di bullismo e spaccio e per avvicinare la popolazione alle forze dell'ordine.

La novità

Ecco come funziona YouPol

Si chiama YouPol e dal 15 maggio sarà attiva anche nella provincia di Padova. É la nuova applicazione per smartphone e dispositivi mobili messa a punto dalla polizia di stato per contrastare il bullismo e lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i più giovani, ma anche per consentire a tutti di interfacciarsi con gli agenti e segnalare reati o episodi delittuosi.

Uno strumento per tutti

La parola al questore Paolo Fassari

"É una app a disposizione di tutti - commenta il questore Paolo Fassari - un'opportunità ulteriore che la polizia offre per inviare segnalazioni in tempo reale". L'applicazione nasce prevalentemente per combattere il bullismo e i reati legati alla droga nell'universo giovanile, ma naturalmente può essere usata per segnalare qualsiasi tipo di reato.

Anonimato e contatti diretti

Punta sulla versatilità YouPol, pensata per adattarsi a tutti i dispositivi mobili e per consentire di contattare la polizia sia tramite messaggi che tramite chiamate dirette al 113. Garantisce inoltre l'anonimato di chi segnala e grazie alla geolocalizzazione permette agli agenti di controllare capillarmente il territorio.