Coronavirus, Zaia: «Settimana cruciale dal punto di vista sanitario»

«Questa settimana la considero cruciale dal punto di vista sanitario». Lo ha detto Luca Zaia a margine dei lavori della task force sul Coronavirus a Marghera. «Dobbiamo capire bene l'evoluzione. Non posso non ricordare che nella sola giornata di ieri abbiamo avuto 42 positivi. Se l'evoluzione sarà sostenibile si può parlare di un contenimento del contagio, e quindi di misure che funzionano. Se ci sarà un picco di contagio vuol dire che questo virus sta andando verso lo sfogo e quindi speriamo che inizi velocemente la discesa, e di uscirne con pochi danni dal punto di vista sanitario».

Categorie da tutelare

«Non dobbiamo creare allarmismo, ricordare che è un virus abbassa letalità, però interessa categorie sociali che dobbiamo tutelare, ed è per questo che chiediamo l'aiuto di tutti». Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia, commentando il proseguimento delle misure di cautela per il Coronavirus in Italia.