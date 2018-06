Inaspettata visita alla farmacia Lazzarin di Veggiano del presidente Luca Zaia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Giovedì 7 giugno la Farmacia Lazzarin di Veggiano ha avuto l’onore di ospitare il Presidente della Regione Luca Zaia per una visita a sorpresa. Un presidente molto attivo professionalmente e anche sui social.

Ecco quanto ha pubblicato sul proprio profilo Facebook:

“La rete delle farmacie fa parte a pieno titolo della grande macchina della Sanità veneta: il farmacista non è un commerciante ma un operatore sanitario che dà buoni consigli e rende un ottimo servizio soprattutto in un'epoca in cui il 'fai da te' nell'acquisto dei medicinali può rivelarsi rischioso. Sono stato a trovare i signori Lazzarin nella loro farmacia di Veggiano (Padova).

Avevo conosciuto Anna, titolare assieme a Leopoldo ed Angelo, quand'era sindaco e si era occupata del soccorso ai suoi cittadini durante l'alluvione del 2010.

Oggi la ritrovo nella sua farmacia-modello, con un magazzino informatizzato per la gestione dei medicinali e delle prenotazioni, ed uno staff gentilissimo e preparato a servizio degli utenti. Un’ autentica #EccellenzaVeneta!” #Venetochecresce

