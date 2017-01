Zampe di orso servite al ristorante cinese, i clienti chiamano i Nas: controlli a tappeto

Una specialità della casa decisamente insolita: zampe di orso servite nel ristorante China Ingross che ha insospettito i clienti e fatto arrivare i Nas.



IL FATTO. Come riportano i quotidinai locali, l'episodio è avvenuto nel locale del Padovano: il pm Benedetto Roberti ha quindi messo sotto inchiesta il titolare e un'altra persona vicina a lui. da accertare, ora, come quella carne sia potuta arrivare sul piatto del locale padovano e, naturalmente, la provenienza. Controlli a tappeto, inoltre, in tutti i ristoranti cinesi della zona: l'obiettivo è capire se si tratti di un caso isolato e portare alla luce eventuali altre irregolarità.