La conferma degli esperti: erano zampe di orso quelle servite dal ristorante cinese

La foto choc di due arti inferiori in una bacinella, molto simili a dei piedi umani, che ha fatto il giro del web dopo essere essere stata postata su Facebook, scattata dal cuoco di un ristorante cinese prima della cottura, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nas, costituirebbe l'unica "prova" di una cena allestita a base di carne di orso all'interno di un ristorante del China Ingross di Padova.

LA DENUNCIA. Una specialità della casa decisamente insolita. La pietanza aveva insospettito alcuni clienti e, l'immagine è stato l'elemento da cui sono partiti i controlli del Nas, che giovedì hanno portato alla denuncia del titolare e cuoco del ristorante che avrebbe cucinato e servito le zampe di orso.

NON ERANO PIEDI UMANI. Esclusa quindi l'ancor più macabra ipotesi - che aveva preoccupato alcuni utenti della rete - che si trattasse persino di resti umani. Alcuni esperti - si apprende da fonti investigative - hanno indicato che quanto ritratto nella foto era riconducibile a un orso. Pertanto il titolare del ristorante risulta indagato per violazione delle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

CONTROLLI A TAPPETO. Resta poi da accertare come quella carne sia potuta arrivare sul piatto del locale padovano e, naturalmente, la provenienza. Controlli a tappeto sono scattati in tutti i ristoranti cinesi della zona: l'obiettivo è capire se si tratti di un caso isolato e portare alla luce eventuali altre irregolarità.