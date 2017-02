Zampe servite al ristorante cinese, la perizia: sono di orso, una era in putrefazione

Le avevano servite su un piatto al ristorante cinese del China Ingross e subito avevano destato sospetto per quella forma così similare ai piedi umani.



ZAMPE DI ORSO. E invece le zampe presentate come pietanza di carne nel locale, come confermano gli esperti, sono di orso. Confermata dunque l'origine iniziale che si era ipotizzata, esclusa invece l'ipotesi più terribile. Come confermano agli inquirenti il professor di Anatomia Veterinaria, il dottor Bruno Cozzi e il professore e medico legale Massimo Montisci dell'università di Padova, si tratta proprio di zampe di orso, appartenente a due esemplari distinti provenienti però dall'Europa. Uno dei due per altro, è risultato in stato di putrefazione ma il congelamento aveva interrotto, in parte, il processo.