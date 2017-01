Non il solito fast food: per una pausa veloce ma di qualità ha aperto "Zzino"

Una pausa pranzo diversa o un aperitivo gustoso: da oggi Padova vanta un nuovo locale da provare per gli amanti dei cibi "veloci" ma di qualità o per chi, invece, vuole concedersi uno spuntino gustoso in un locale nuovo di zecca.



APERTURA. Venerdì 13 gennaio a Padova, in piazza delle Erbe, ha aperto "Zzino", franchising che basa la sua fortuna sul tramezzino, uno degli snack più gettonati tra studenti e lavoratori. Punti di forza del nuovo fast ristorante sono la qualità degli ingredienti, scelti con cura come ad esempio il pane naturale, a doppia lievitazione senza conservanti, grassi idrogenati e olio di palma, e il design del locale molto "green". Oltre al panino classico si trovano anche gusti un po' più ricercati: dall'intramontabile prosciutto cotto, uova e maionese al porchetta, maionese e carciofini fino alle varietà vegetariane e agli speciali come salmone, avocado, formaggio fresco e semi di papavero. Un occhio di riguardo non poteva mancare per le nuove mode in cucina: per i più salutisti, infatti, il locale offre anche insalate, zuppe bio e centrifugati. Decine già i fruitori del nuovo bar che diventerà, scommettiamo, uno dei più frequentati del centro.