Voglia di aperitivo? Niente paura, il kit per prepararsi il cocktail arriva a casa

Quando l’aperitivo virtuale la fa da padrone, meglio non farsi cogliere impreparati! Con poche semplici mosse, c’è anche la possibilità di farsi consegnare direttamente a casa tutto l’occorrente per preparare il tuo drink preferito e brindare con stile,

anche senza uscire di casa! Un modo per godersi l’aperitivo in terrazza al tramonto, brindare al compleanno in famiglia, con la soddisfazione di bere un drink preparato da soli.

Ecco cosa contiene il kit

1 Mezzoemezzo Nardini o Bitter o Rosso Nardini

1 Seltz

5 patatine 40g a scelta tra:

Fox Vintage Potatoes cipolla, sale marino, tartufo, pepe nero e sale marino, aceto balsamico, rosmarino;

Foxs Crisp Tortilla mais viola e salsa guacamole;

Tartuflanghe tartufo nero e senape, miele e tartufo bianco.

Costo

Euro 28 -10% euro 25

+ 2 bicchieri Nardini in omaggio!

Come ordinare il kit

Chiamando 0498934829, ordina e si riceve a domicilio

La ricetta mezzoemezzo Nardini

1/2 Mezzoemezzo Nardini

1/2 Soda

Scorza di limone

Aperitivo time, anche analcolico!

Componi il tuo kit aperitivo

1.Scegli il drink

Distillati, Birra, Vino

Tonica Double Dutch melograno, cocomero, basilico, Indian, frutti rossi

Tonica Fentimans con estratto di rosa

Bibite Baladin Cedrata, Cola, Ginger

Seltz

2.Scegli qualcosa di sfizioso

Patatine Fox Vintage Potatoes, Foxs Crisp Tortilla, Tartuflanghe

Verdure sott’olio Scarpon Arquà Petrarca

Grissini e panificati croccanti

Creme spalmabili

Giardiniera, olive

3.Ordina e ricevi tutto a domicilio

Chiama 0498934829

Gli orar

Lun - Sab

9 - 13 e 15.30 - 19

Domenica chiuso

Consegna a domicilio

Consegniamo a domicilio a Noventa Padovana e limitrofi

prenota il tuo ordine: 0498934829

Consegne disponibili anche in tutta Italia

Informazioni

Cantina Italiana

Piazza Europa, 30 - 35027 Noventa Padovana

+39 049 8934829 / info@cantinaitaliana.eu

www.cantinaitaliana.eu

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni PadovaOggi Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di PadovaOggi ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery