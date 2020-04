Coronavirus: arrivano a Padova i dining bond, i voucher ristorante a sostegno dell’economia locale

Non è possibile fermare la creatività, tanto meno quella di uno chef in cucina. Il coronavirus sta mettendo a dura prova molti settori, tra cui quello della ristorazione. La voglia di andare a sedersi allo stesso tavolo condividendo una cena è tanta, ma ora non si può. Che fare allora? Lo chef patron Andrea Valentinetti del ristorante Radici di Padova ha sposato con fiducia il progetto, sul modello americano, dei dining bond ovvero voucher che permettono di acquistare ora una cena o un pranzo nel proprio locale preferito per goderne poi a emergenza terminata.

Radici scommette sui propri clienti

Lo strumento che mette in comunicazione ristoratori e clienti pronti a sostenere la ripresa dei propri ristoranti di fiducia e modulato sul sistema delle gift card, si offre come concreto sostegno alle attività ristorative colpite duramente in questi mesi.

Come acquistare i voucher

I voucher da consumare alla riapertura sono già acquistabili sul sito web del ristorante Radici, www.radicirestaurant.it , grazie al nuovo sistema di Booking online, guadagnando così la priorità di poter prenotare in seguito il proprio tavolo. Il Dining Bond non prevede promozioni o sconti, ma darà la possibilità ai clienti affezionati di sostenere la realtà e assicurarsi un posto non appena terminerà l’emergenza.

La sinergia con la città di Padova

Inoltre, dalle prossime settimane sarà possibile acquistare sempre online anche i pacchetti Experience, messi a punto da Radici e proposti a un prezzo vantaggioso. «Alcune esperienze saranno fisse, altre cambieranno ogni mese, per offrire sempre nuove idee ai nostri clienti e a chi visiterà la nostra città - dice Valentinetti - Non siamo un ristorante chiuso su sé stesso, vogliamo operare in sinergia con la città di Padova e le sue eccellenze, gastronomiche e culturali. Ecco perché tra le Experience ci sarà anche il soggiorno a Padova unito alla cena da Radici, oppure un pacchetto gourmet con due cene, una nel nostro ristorante e una da un collega che stimiamo particolarmente».

Cosa ci si deve aspettare?

Alcune anticipazioni delle Experience che saranno confermate nelle prossime settimane:

Padova: Un menu speciale composto da piatti con ingredienti interamente padovani firmato da Andrea Valentinetti.

Brunch Sensoriale domenicale: Tavolo unico con ampie distanze tra commensali.

3 Signature Cocktail realizzati da R2, il cocktail bar di Radici.

Soggiorno a Padova con cena al ristorante Radici.

Due cene gourmet, una al ristorante Radici e una da un collega particolarmente stimato.