"Caseus Veneti" si farà: il sostegno della Regione alla manifestazione di Villa Contarini

La Giunta regionale - su proposta dell’assessore al turismo e alla promozione Federico Caner - ha approvato il provvedimento che finanzia con 100mila euro la realizzazione di uno degli appuntamenti più tradizionali e attesi del programma promozionale del settore primario, “Caseus Veneti”, concorso-manifestazione riservato ai formaggi veneti, evento di promozione e valorizzazione delle produzioni lattiero casearie regionali e dei territori in cui si svolgono, che si terrà a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (Pd) il 26 e 27 settembre prossimi (salvo diversa calendarizzazione determinata dall’evolversi della situazione sanitaria legata alla diffusione del Covid-19).

"Caseus Veneti"

Promosso dai Consorzi di Tutela e valorizzazione dei Formaggi DOP del Veneto, che hanno delegato anche per il 2020 il Consorzio per la Tutela del formaggio Grana Padano DOP all’organizzazione e al coordinamento, “Caseus Veneti” è giunto alla sedicesima edizione, segnando di anno in anno una crescita di interesse e partecipazione, tanto da richiamare un pubblico di oltre 40mila visitatori e l’attenzione dei principali media locali e nazionali. Sottolinea Caner: «Con la promozione e la valorizzazione delle nostre eccellenze agroalimentari puntiamo a sostenere concretamente le filiere produttive e a dare un fortissimo impulso e una preziosa visibilità al territorio, anche dal punto di vista turistico, cosa di cui abbiamo particolarmente bisogno in questa fase di graduale superamento di uno dei periodi più difficili della nostra storia. La pandemia ha creato difficoltà e incertezza tra i settori produttivi e la Regione sostiene convintamente questa iniziativa come occasione di rilancio per il settore lattiero-caseario e per tutto il sistema agroalimentare veneto, favorendo la realizzazione di una “vetrina” che esponga le produzioni tipiche e di qualità del territorio». Il programma di massima della manifestazione prevede, oltre al concorso, attività e iniziative quali corsi di cucina, cooking show con cuochi emergenti e degustazioni guidate. Anche quest’anno al “Caseus Veneti” saranno in gara numerosi produttori: caseifici privati, cooperative, piccole aziende di trasformazione, malghe, stagionatori e affinatori che operano nella ricerca costante della qualità e nel rispetto delle tradizioni e delle ricette regionali.